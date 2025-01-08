Survivor 2025 yarışmasının sevilen isimleri Batuhan ve Almeda, yarışmada yaşanan eğlenceli anlarla dikkat çekiyor. İzleyiciler, özellikle son ödül oyunu sırasında ikili arasında yaşanan diyalogları merak ediyor. Survivor adasında yaşananlar sadece zorlu parkurlar ve mücadelelerle sınırlı kalmıyor; yarışmacılar arasındaki diyaloglar ve ilişkiler de oldukça konuşuluyor. Özellikle Almeda ve Batuhan aşk mı yaşıyor sorusu, yeni bölüm fragmanından sonra izleyicilerin en çok sorduğu sorular arasında yer alıyor. Peki, Survivor Batuhan ve Almeda sevgili mi? Almeda ve Batuhan aşk mı yaşıyor? Detaylar haberimizde...

SURVIVOR BATUHAN VE ALMEDA SEVGİLİ Mİ?

İkili arasındaki bu diyalog, izleyenlerde "Survivor Batuhan ve Almeda sevgili mi?" sorusunu gündeme getirdi. Ancak hem Almeda hem de Batuhan, Survivor öncesinde herhangi bir romantik bağlarının olmadığını dile getirmişti.