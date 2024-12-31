Survivor Batuhan kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli, evli mi, instagram hesabı ne, daha önce şampiyon oldu mu?

Survivor 2025'in dikkat çeken yarışmacısı Batuhan Karacakaya, hem yarışma performansı hem de özel hayatıyla merak ediliyor. Batuhan Karacakaya'in yaşadığı şehir, yaş, medeni durum ve Instagram hesabı gibi kişisel bilgileri gündemde. İşte Survivor Batuhan Karacakaya hakkında merak edilen tüm detaylar...

SURVİVOR BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Türk oyuncu ve mimardır.

İlk olarak, Beşinci Boyut dizisi ile oyunculuğa başladı. Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yılları arasında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı ve bu rolle tanındı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı. Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar Bey" rolünü canlandırdı.

2021 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuk yaptığı Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılmış ve ünlüler takımında yer almış ve yarışmada 7. olmuştur.

2022 yılında Survivor 2022: All Star yarışmasına yeniden katılmıştır ve yarışmayı 3. olarak tamamlamıştır.

2024 yılında da Survivor 2024: All Star yarışmasına katılmıştır.