Suriyeliler dönüyor mu? Suriyeliler ülkelerine dönecek mi?

Suriye'den gelen bu önemli haberlerin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeliler arasında umut dolu bir hareketlilik başladı. İstanbul Fatih Camisi'nde toplanan Suriyeliler, sabah namazından sonra ülkelerine dönüşle ilgili heyecanlarını dile getirdi. Peki, Suriyeliler ülkelerine dönmeye başlayacak mı? Bu dönüşler hangi koşullarda gerçekleşecek? Suriyeliler dönüyor mu? Detaylar haberimizde...

SURİYELİLER DÖNÜYOR MU?

27 Kasım'da Suriyeli muhalif grupların başlattığı operasyonlar, sadece birkaç gün içerisinde Halep, İdlib, Hama, Humus ve Tel Rıfat gibi kritik bölgelerin yanı sıra başkent Şam'ın kontrolünü de ele geçirmeleriyle sonuçlandı. Muhaliflerin "Şam artık Esad'dan kurtuldu" açıklamasıyla Suriye'de 50 yılı aşkın süredir devam eden Esad rejiminin sona erdiği resmen duyuruldu. Bu durum, Suriye'de yeni bir yönetim düzeninin kurulacağına dair umutları artırdı.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yaşayan Suriyeliler, ülkelerindeki bu önemli gelişmeleri coşkuyla karşıladı. Fatih Camisi'nde toplanan kalabalık, sabah namazının ardından "karanlık günlerin sona erdiği" mesajını kutladı. Birçok Suriyeli, güvenli bir ortam oluşması halinde ülkelerine dönmek istediklerini belirtti.