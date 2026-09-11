Eski İtalya Dışişleri Bakanı ve AB Komiseri Emma Bonino hayatını kaybetti

Bir dönem İtalya Dışişleri Bakanı ve Avrupa Birliği (AB) Komiseri olarak görev yapan insan hakları savunucusu İtalyan siyasetçi Emma Bonino (78) hayatını kaybetti.

Bonino'nun 2017'de kurduğu liberal ve Avrupa yanlısı siyasi hareket olan "Daha Fazla Avrupa (+Europa)" Partisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımla kurucu liderinin vefatını duyurdu.

Paylaşımda, "Emma aramızdan ayrıldı, ama asla bizi bırakmayacak. Bugün sadece liderimiz değil, ülkemizin ve özgür dünyanın siyasi tarihindeki en açık fikirli, cesur ve özgür kahramanlardan biri de aramızdan ayrılıyor." ifadeleri yer aldı.

Paylaşımda Emma Bonino'nun aktivist, parlamenter, bakan, AB Komisyonu üyesi olarak görevler üstlendiği ama her zaman radikal biçimde özgürlüğü inkar eden şeylere karşı mücadele ettiği belirtildi.

Partinin paylaşımında, Bonino'nun kendisini birleşik, demokratik ve federal bir "Avrupa Birleşik Devletleri" fikrine adadığına işaret edilerek, "Bu onun vasiyetidir. Herkes için özgürlük elde etmek ve kazanmak için kaç kez kaybetmeniz gerektiği önemli değil. Bugün hissettiğimiz acıyı ve boşluğu tarif edecek kelime yok. Yürekten teşekkürler Emma." değerlendirmesi yapıldı.

2015 yılında sol akciğerinde kemoterapi gerektiren bir tümör olduğunu açıklayan Bonino, uzunca bir süre kanser tedavisi gördü.

Ekim 2023'te kanserden kurtulduğunu açıklayan Bonino, 2024 ve 2025'te solunum problemleri sebebiyle iki kez hastaneye kaldırılmıştı.

Bonino son olarak, 7 Eylül'de nefes darlığı şikayetiyle ağır bir durumda hastaneye kaldırılmış, dün yoğun bakımdan çıkarılarak özel bir kliniğe nakledilmişti.

İtalya ve Avrupa siyasetinden taziye mesajları geldi

Bonino'nun vefatı dolayısıyla İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de X'te bir taziye mesajı paylaştı.

Meloni mesajında Bonino ile siyasi görüşlerinin farklı olduğuna dikkati çekerek, "Emma Bonino, onlarca yıldır İtalyan siyasetinde güçlü ve tanınabilir bir ses olarak fikirlerini kararlılıkla savundu. Geçmişlerimiz ve duyarlılıklarımız birbirinden uzak olsa da bu durum onun ulusumuzun kamusal yaşamındaki ağırlığını ve rolünü kabul etmemi asla engellemedi. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Brüksel'de bir dönem mesai arkadaşlığı da yaptığı Bonino'nun vefatıyla İtalyan siyasetinde etkili bir ismin gittiğini kaydetti.

Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) lideri Giuseppe Conte de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Emma Bonino yoğun bir siyasi faaliyet yürüttü, ülkemizin siyasi ve sivil tarihine damgasını vuran özgürlükler, sivil ve sosyal haklar için birçok mücadelede ön saflarda yer aldı. Çabaları ulusal sınırları aştı. M5S ailesi olarak, Bonino'nun sevenlerinin ve siyasi mücadeledeki yoldaşlarının yanındayız, acılarını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da "Emma Bonino, dünyanın hazır olmasını asla beklemedi. Her zaman ilerlemeyi seçti ve başkalarına yol gösterdi. İtalya'da ve AP Üyesi ve Avrupa Komiseri olarak görev yaptığı Brüksel'de böyle hatırlanacak. Uğruna mücadele ettiği Avrupa onu özleyecek." yorumunu yaptı.

Emma Bonino kimdir?

9 Mart 1948'de İtalya'nın kuzeyindeki Bra'da dünyaya gelen Bonino, 1970'li yıllarda sol tandanslı Radikal Parti'den siyasete atıldı.

İtalya başta olmak üzere uluslararası çapta kadınların kürtaj hakkı, boşanma hakkı, kadın hakları, ölüm cezasının kaldırılması, ifade ve bireysel özgürlükler, açlıkla mücadele, savaş suçlarının yargılanması ve Avrupa'nın bütünleşmesi konularında siyasi mücadelesini şekillendiren Bonino, ilk olarak İtalya'da kürtajın gizlilik içinde yapılmasına karşı kampanya başlatarak ün kazandı.

1974'te İtalya'da kürtaj yasakken kürtaj yaptırıp, 1975'te bunu kamuoyuna açıklayarak ülkede kürtajın yasalaşması için çalıştı. Bonino, 1978'de İtalya'da kürtajın yasallaştırılmasına giden sürecin önemli parçalarından biri oldu.

1976'da İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ne milletvekili seçilen Bonino, 1979'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olarak Avrupa parlamenteri oldu.

Emma Bonino, 1995-1999 yıllarında AB Komisyonu'nda balıkçılık, tüketici politikası, insani yardım komiseri olarak görev yaparken, ülkesinde de 2006-2008'de Uluslararası Ticaret ve Avrupa Politikaları Bakanı, 2008-2013'te Senato Başkan Yardımcısı, 2013-2014'te Dışişleri Bakanı olarak görevler üstlendi.

Bonino, Ankara ile Roma'nın stratejik ortaklığını savunuyor, Brüksel'de Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği güçlü destekle biliniyordu.

Kaynak: AA