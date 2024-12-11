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Suriye'de yayın yapan TRT ekibine saldırı

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Suriye'de yayın yapan TRT ekibine terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı kamikaze dron ile saldırısı düzenlendi. Saldırı sırasında ekip aracı ağır hasar aldı. Ekip üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

PKK/ Ypg terör örgütü, Suriye'de görev yapan TRT Haber ekibine yönelik bombalı bir kamikaze ile dron saldırısı düzenledi. Saldırı sırasında ekip aracı ağır hasar aldı. Saldırı sonrası TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu, kameraman Fatih Şenel ve Bülent Serin, ulaştırma görevlisi Yusuf Serin'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Suriye'de yayın yapan TRT ekibine saldırı
Kaynak: Haberler.com / Güvenlik
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarısehmus nisa:

boş araca mı saldırı yapmış

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Haber YorumlarıEmrehan Ozgen:

Şehmus vatandaş, bu güvensizlik paranoyaları acı veriyor olmalı yaşantına. Neden sınır ötesinde kamikaze davranışlarda bulunmayı denemiyorsun mesela? Değişiklik olur hem, yakından deneyimlersin.

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