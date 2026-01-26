Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu

Haberler

Tavuklarının sürekli kaybolmasından bıkan bir vatandaş, çareyi hayvanlara reflektör takmakta buldu. Bu yöntem sonrası ışık tutulan tavukların yeri hemen belli oldu.

Bir vatandaş, sık sık kaybolan tavuklarını korumak için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Tavuklarının izini süremediğini belirten vatandaş, hayvanların boynuna reflektör taktı.

KARANLIKTA PARLADILAR

Uygulanan yöntem sonrası tavuklara ışık tutulduğunda reflektörlerin parladığı görüldü. Karanlıkta net şekilde fark edilen tavukların artık kaybolmadığı ifade edildi. İlginç çözümün görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar yöntemi hem yaratıcı hem de pratik buldu.

