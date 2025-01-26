Üye Girişi
Haberler
Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare'de katıldı

Yetki tartışmasına Bolu İl Özel İdaresi de katıldı
Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak

O ülkenin son hamlesi Trump'ı çok kızdırdı! ABD'den yaptırım kararı
Lübnanlı kadın tankların önüne geçip İsrail askerlerine meydan okudu

Lübnanlı kadın İsrail askerlerine böyle meydan okudu
Korku dolu anlar! Sivas'ta hastanede patlama: Kimyasal gaz sızdı

Kimyasal gaz sızdı! Sivas'ta hastanede patlama

Süper Loto sonuçları açıklandı! 26 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Süper Loto sonuçları açıklandı! 26 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

26 Ocak tarihli Süper Loto sonuçları vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Çekiliş sonuçları ve kazanan numaraların ne zaman ve nereden öğrenileceği konusu gündemde. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçilerek oynanan bir oyun. Tek kolon ücreti 3 TL. İşaretleme yapmak istemeyenler rastgele 6 numara seçebiliyor. Sistem oyunu oluşturmak için 6 rakamdan fazla seçilebiliyor. Oyun, www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması veya en yakın satış noktasından oynanabiliyor.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 26 Ocak Pazar tarihli Süper Loto sonuçlarının açıklanması vatandaşlar tarafından merak ile bekleniyor. Birçok kişi Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim ve ne kadar ikramiye kazanıldığı merak ediliyor. Peki, Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 26 Ocak 2026 Süper Loto sonuçları canlı takip sayfası! Süper Loto çekilişi canlı izle! Süper Loto sonuçlarına nereden bakılır?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

• Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

• Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

• İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

• Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

• Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

26 Ocak SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Piyango Online 26 Ocak Pazar Süper Loto sonuçları:

Süper Loto sonuçları açıklandı! 26 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

10 dakikada tarihi geri dönüş!
img

Bakan Fidan'dan 2 ülkeye çağrı: Güçlerimizi birleştirip yok edelim
img

İsmail Kartal'dan İran'a görkemli giriş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti: Ölmediğime pişmanım

Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti
İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı

Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı
Solskjaer, yeni transferi kadro dışı bıraktı

Yeni transferi kadro dışı bıraktı!
18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan ortalığı karıştıracak 'Yapı' ve Galatasaray sözleri

"Yapı" ve Galatasaray için ortalığı karıştıracak sözler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.