Süper Loto sonuçları açıklandı mı! 11 Eylül Perşembe Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

11 Eylül 2025 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Milli Piyango Online'ın sonuçları duyurması vatandaşlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Pek çok kişi çekilişin sonuç ekranını araştırırken, kazanan numaralar ve büyük ikramiyeyi kazanan talihli de gündemde. Peki bu haftaki Süper Loto'da büyük ödül ne kadar olacak? İşte 11 Eylül Perşembe Süper Loto çekilişini anbean takip edebileceğiniz sayfa ve canlı çekiliş detayları!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

• Süper Loto, 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 tanesini seçerek oynanan bir şans oyunudur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon olarak kabul edilir.

• Tek bir kolonun ücreti 3 TL'dir.

• Sayı seçmekle uğraşmak istemeyenler, kolonun altındaki "Sen Seç" kutusunu işaretleyerek terminalin rastgele 6 sayı belirlemesini sağlayabilir. Dileyen oyuncular bir kolonda 6'dan fazla sayı işaretleyerek sistem oyunu da oynayabilir. Sistem oyunu, seçilen fazla sayılardan oluşabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar şeklinde otomatik üretir.

• İsteyenler arkadaşlarıyla ortak bilet alarak da katılım sağlayabilir. Ortak bilet; bir veya birden fazla biletin, birden çok kişi tarafından farklı oranlarda veya eşit paylarla alınmasına olanak tanır. Satın alma tamamlandığında, paylar her katılımcının hesabına yansır.

• Süper Loto; Milli Piyango Online sitesi, mobil uygulama ya da en yakın yetkili satış bayilerinden kolayca oynanabilir.

11 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

11 Eylül Perşembe günü yapılacak Süper Loto çekiliş sonuçları: