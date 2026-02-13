Haberler

Sunulan gerekçe çıldırttı: TÜVTÜRK'ün önünde sinir krizi geçiren vatandaş aracını parçaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir vatandaş, TÜVTÜRK muayene istasyonunda aracının stop lambaları yanmadığı gerekçesiyle muayeneden kalınca, istasyon önünde sinir krizi geçirerek aracının lambalarını kırdı. O anlar başka bir vatandaş tarafından kameraya alındı.

  • Bir vatandaş, TÜVTÜRK muayene istasyonunda aracının stop lambalarının yanmadığı gerekçesiyle muayeneden kaldırıldı.
  • Sürücü, istasyon önünde sinir krizi geçirerek aracının arka lambalarını kırdı.
  • Olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Ankara'da aracını muayeneye götüren bir polis memurunun TÜVTÜRK çalışanları tarafından darbedilerek hayatını kaybettiği olayın yankıları sürerken, kuruma yönelik eleştiriler artmaya devam ediyor.

Son olarak bir vatandaş, TÜVTÜRK muayene istasyonunda aracının stop lambalarının yanmadığı gerekçesiyle muayeneden kaldı. Karara tepki gösteren sürücü, istasyon önünde sinir krizi geçirerek aracının arka lambalarını öfkeyle kırdı. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bazı kullanıcılar sürücünün tepkisini eleştirirken, bazıları ise muayene süreçlerine yönelik şikayetlerini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Adamlar boşunamı kontrol ediyor! Fırsat bilip algı operasyonu yapmana gerek yok. Çöp arabayı muayenede ne işi var! At çöpe

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıosman kara:

Aracın lambaları dışarda yanıyor içerde yanmıyorsa tartışmaya gerek yok istasyon içinde kamera kayıtlarına bakılmasını talep edin göstermek zorundalar.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıASDAS ASDFG:

Muhtemelen bunlar muayeneden bırakılan her araç için ekstra prim alıyorlar.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımete fatihan:

Bu imkansız Bunu Tuvtürk yapmaz çünkü tekrar muayenesinde ücret yok.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSavaş Batan:

artistlik yapma yanmıyorsa yaptırcan adamlar seni düşünüyor yolda gece kaza yapsan sonra devleti suçlarsınız kanun ve kurallara uyulcak ötesi yok şov yapmanın alemi de yok

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfatih baydemir:

Çöp araban yolda diğer insanların da bizlerinde hayatını riske atıyor. Fırsatçılık yapmaya gerek yok, işini düzgün yapan insanları da zan altında bırakmaya gerek yok. Sıkı denetim sadece seni değil trafikteki herkesi koruyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti

Videoyu paylaştı, 2 gün sonra can verdi! Yediği şey akılalmaz
Milyoner'de yarışmacı ilk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti

İlk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Nijer'den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz

Dünya bu mesajı konuşuyor: Fransa ile savaşa gireceğiz
Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor

Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Kerem Aktürkoğlu hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Kerem hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti

Videoyu paylaştı, 2 gün sonra can verdi! Yediği şey akılalmaz
Milyoner'de yarışmacı ilk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti

İlk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu