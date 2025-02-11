Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarına göre, İstanbul'da kar yağışının akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor. Sultangazi'de okulların tatil edilip edilmediği araştırılıyor. Öğrenciler ve veliler, hangi ilçelerde okulların tatil edildiğini merak ediyor. Peki, Sultangazi okullar tatil mi? SON DAKİKA Sultangazi'de okullar yok mu? (Valilik açıklaması)

SULTANGAZİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Sultangazi ilçesinde okullar tatil edilmiştir ve eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün ara verilmiştir. Valilik açıklamasında, Başakşehir, Esenyurt, Sultangazi, Beykoz, Avcılar ve Arnavutköy ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle okulların tatil edildiği belirtilmiştir.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN YENİ UYARI

Öte yandan AKOM'dan yapılan son uyarıya göre, çarşamba günü (yarın) İstanbul'da kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının da 1 ila 6 derece arasında seyretmesi bekleniyor.