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Sultangazi'de okullar tatil mi? 19 ŞUBAT Sultangazi'de bugün okullar yok mu?

Sultangazi'de okullar tatil mi? 19 ŞUBAT Sultangazi'de bugün okullar yok mu?
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İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle, 19 Şubat 2025 tarihinde Sultangazi ilçesindeki okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler, Sultangazi'de bugün okulların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, 19 Şubat'ta Sultangazi'de okullar tatil mi? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Özellikle Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece gibi ilçelerde kar yağışı yoğun şekilde hissediliyor. Peki, Sultangazi'de okullar tatil mi? 19 ŞUBAT Sultangazi'de bugün okullar yok mu?

SULTANGAZİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

19 Şubat 2025 tarihinde, Sultangazi ilçesindeki okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilmiştir. Öğrencilerin ve velilerin, resmi duyuruları takip ederek güncel bilgilere ulaşmaları önemlidir. Ayrıca, hava koşullarının seyrine göre ilerleyen günlerde de tatil kararları alınabileceğinden, İstanbul Valiliği ve Sultangazi Kaymakamlığı'nın açıklamalarını düzenli olarak izlemek faydalı olacaktır.

AKOM'DAN UYARI

Akom'un açıklamalarına göre ise İstanbul'a son 5 yılın en yoğun karı geliyor ve 6 gün sürmesi bekleniyor. Bu yağışların özellikle pazar günü itibarıyla yoğunlaşacağı ve Sibirya'ya dönmesi beklenen Megakent'te kar kalınlığının 40 santimi bulacağı ifade ediliyor. Uzmanlar tarafından vatandaşlara "Araçla yola çıkmayın, toplu taşımaya binin" uyarıları yapılıyor.

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