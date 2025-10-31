Haberler

Sultangazi'de bir çift, kadının eski sevgilisi tarafından sokak ortasında darbedildi

Sultangazi'de bir kadın ve erkek arkadaşı, yolda yürürken kadının eski sevgilisi olduğu iddia edilen bir kişi ve yanındaki tarafından sokak ortasında darbedildi. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve çift, tekme ve yumruklarla darbedildi. Olayı görenler tarafları ayırmaya çalıştı. Çift, daha sonra polis merkezine giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

SULTANGAZİ'de bir kadın ile erkek arkadaşı, yolda yürüdükleri sırada kadının eski sevgili olduğu öne sürülen bir kişi ve yanındaki tarafından darbedildi. Çiftin sokak ortasında darbedildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yolda yürüyen kadın ile erkek arkadaşı, kadının eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyle karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eski sevgili ile yanındaki kişi, çifti sokak ortasında darbetti. Olayı görenler tarafları ayırmaya çalışırken bir kişi kavgayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Tekme ve yumruklarla darbedilen çift daha sonra polis merkezine giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Güncel
