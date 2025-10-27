Haberler

Magandaya bakın! Israrla takip ettiği kadını saçından sürükleyip saldırdı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Magandaya bakın! Israrla takip ettiği kadını saçından sürükleyip saldırdı Haber Videosunu İzle
Magandaya bakın! Israrla takip ettiği kadını saçından sürükleyip saldırdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Sultanbeyli'de bir sürücü, takip ettiği aracın önünü kesip otomobilden indirdiği kadına saldırdı. Kadın, çevredekilerin araya girmesiyle kurtarıldı.

  • Sultanbeyli Turgut Reis mahallesinde bir sürücü, 4 kadının bulunduğu otomobili takip ederek önünü kesti ve bir kadını darbedip yere savurdu.
  • Kadının darp edildiği anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.
  • Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi ve saldırgan olay yerinden uzaklaştı.

Sultanbeyli'de iddiaya göre bir sürücü, içinde 4 kişinin bulunduğu otomobili takip ederek aracın önünü kesti. Yol verme tartışma nedeniyle çıktığı iddia edilen kavga sırasında saldırgan sürücü, kadınlardan birini darbedip yere savurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga anları cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

UZUN SÜRE TAKİP ETTİ

Olay saat 14:45 sıralarında Sultanbeyli Turgut Reis mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 4 kadının bulunduğu otomobil kimliği belirsiz 1 kişi tarafından takip edilmeye başladı. Uzun süren takip sonrasında şüpheli caddede önünü kestiği otomobili durdurdu.

KADINI ARAÇTAN İNDİRİP DARBETTİ

Aracından inen saldırgan otomobilde olan bir kadını yakasından tutarak araçtan indirip darbetti ardından da yere savurdu. Araçtaki diğer kadınlar ise araya girerek saldırganı olay yerinden uzaklaştırdı. Bir süre daha devam eden kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaşırken, kavga ve kadının darbedildiği anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da! En önemli gündem maddesi Eurofighter

Uzun zamandır beklenen uçaklar geliyor! İmzaların atılması an meselesi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBağdatlı:

Tüh tüh yazık bu kadar mı aklınızı yitirdiniz be kardeşim dandik yol tartışmalarını kan davasına çevirmek ne bunlara para cezası falan işlemez en az otuz gün zorunlu öfke kontrolu terapisine alınmalı bunlaraki başkalarına da zarar vermeleri önlenir belki

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama: Bizzat ilgileneceğiz

Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
Yabancı hakem mi geliyor? TFF'den açıklama var

Yabancı hakem mi geliyor? TFF'den açıklama var
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama: Bizzat ilgileneceğiz

Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama
Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu yoğurdu döküp gittiler

Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu döküp gittiler
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Tartıştıkları 2 kişiyle ayırmaya çalışanı dövdüler

Az kalsın iyiliğinin kurbanı oluyordu! Dehşet anları kamerada
Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.