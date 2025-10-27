Magandaya bakın! Israrla takip ettiği kadını saçından sürükleyip saldırdı

Sultanbeyli'de iddiaya göre bir sürücü, içinde 4 kişinin bulunduğu otomobili takip ederek aracın önünü kesti. Yol verme tartışma nedeniyle çıktığı iddia edilen kavga sırasında saldırgan sürücü, kadınlardan birini darbedip yere savurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga anları cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

UZUN SÜRE TAKİP ETTİ

Olay saat 14:45 sıralarında Sultanbeyli Turgut Reis mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 4 kadının bulunduğu otomobil kimliği belirsiz 1 kişi tarafından takip edilmeye başladı. Uzun süren takip sonrasında şüpheli caddede önünü kestiği otomobili durdurdu.

KADINI ARAÇTAN İNDİRİP DARBETTİ

Aracından inen saldırgan otomobilde olan bir kadını yakasından tutarak araçtan indirip darbetti ardından da yere savurdu. Araçtaki diğer kadınlar ise araya girerek saldırganı olay yerinden uzaklaştırdı. Bir süre daha devam eden kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaşırken, kavga ve kadının darbedildiği anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.