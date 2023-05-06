Sultanbeyli'de Alkollü Sürücüden Korkunç Kaza: 2 Yaralı

SULTANBEYLİ Tem Otoyolu'nda alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü makas atarak ilerlerken önce yolcu otobüsüne çarptı, ardından kamyon ile çarpıştı. Otomobilin ortadan ikiye bölündüğü kazada 2 kişi yaralandı.Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen 55 SB 181 plakalı otomobilin sürücüsü Berat Yeni, makas atarak ilerlemeye çalışırken şehirlerarası yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile başka bir otomobile de vurduktan sonra, yolda savrularak sonra aynı yönde seyir halinde olan kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü kazada, makas atarak kazaya sebep olan otomobil ortadan ikiye bölündü.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Berat Yeni'nin alkollü olduğu öğrenildi. Polis, yolda başka kazaların yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazaya karışan kamyonun şoförü Adem Şahoğlu kazayı, "Biz otobanda ilerlerken bu ikiye ayrılan otomobil makas atarak geliyordu. Arkadaş alkollüymüş zaten. Otobüsten kaçamadı vurdu, geldi benim önüme düştü. Ben vurdum attım o tarafa, arkamdan gelen bir taksiye daha vurdu. Ondan sonra da durum ortada, araba ortadan ikiye ayrıldı" şeklinde anlattı.

Otobüsteki yolculardan İsa Ören ise; "Otomobil bir sağ bir sol yaparak iki aracın arasına girdi. Bizim şoför de ona vurmamak için manevra yaptı ama kurtaramadı,sol taraftan vurdu. Araç ikiye bölündü araçtan bir tane yaralı çıkardık. Bir de bizim muavin yaralı" şeklinde konuştu.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.