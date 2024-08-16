Süleyman Özdemir kimdir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Süleyman Özdemir kaç yaşında ve nereli?

Resmi Gazete'ye göre İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Süleyman Özdemir atandı. Süleyman Özdemir kimdir ve kaç yaşında olduğu merak edilirken Süleyman Özdemir'in kariyeri gündeme geliyor. Süleyman Özdemir kimdir? Süleyman Özdemir kaç yaşında ve nereli?

SÜLEYMAN ÖZDEMİR KİMDİR?

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı'nda doktora yapmıştır. Eğitim süreci 1995-2004 yılları arasında gerçekleşmiştir. Yüksek lisansını da aynı üniversitede, Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı'nda 1992-1994 yılları arasında tamamlamıştır. Lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nde 1988-1992 yılları arasında almıştır.