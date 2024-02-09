Süleyman Okudan kimdir? Süleyman Okudan kaç yaşında, nereli? Süleyman Okudan hayatı ve biyografisi!

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SÜLEYMAN OKUDAN KİMDİR?

Doğum: 1958 (66yaşında), Manavgat, Türkiye

Süleyman Okudan (d. 1958, Manavgat, Antalya) Türk hekim, akademisyen, Selçuk Üniversitesi eski rektörü.

İlk ve orta öğretimini Manavgat'ta tamamladı. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 13 Kasım 2003 tarihinden 6 Aralık 2011 tarihine kadar Selçuk Üniversitesi rektörlüğü görevinde bulunmuştur.

18 Kasım 2008 tarihinde Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 8 ilde eş zamanlı yapılan Okyanus Operasyonu kapsamında gözaltına alındı. 8 Mayıs 2009 tarihinde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasında serbest bırakılmıştır. Isimleri Seha ve Onur olmak üzere 2 tane oğlu vardır.