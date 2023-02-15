Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Süleyman Çetinsaya hakkında Süleyman Çetinsaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Süleyman Çetinsaya hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

Süleyman Çetinsaya kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Süleyman Çetinsaya hakkında Süleyman Çetinsaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Süleyman Çetinsaya hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Detaylar...

SÜLEYMAN ÇETİNSAYA KİMDİR?

Süleyman Çetinsaya 1954'te Kayseri'de doğdu. İlkokulu Kayseri'de tamamlayan Süleyman Çetinsaya İstanbul'a taşınmalarından dolayı eğitimine İstanbul'da devam etti. Ticaret lisesi mezunu, evli ve üç çocuk babası olan Süleyman Çetinsaya, inşaat ve turizm sektöründe çalışmaktadır.

Hayırsever işadamı Süleyman Çetinsaya Türkiye'nin en önemli ihtiyacının eğitim olduğunu vurgulamakta ve "bir okul demek bir hapishanenin kapanması demektir" prensibi ile çalışmalarına devam etmektedir.

Hayırseverliliği ile tanınan Süleyman Çetinsaya için hayırseverlik, askerlik yapmak, vergi ödemek, kan bağışlamak gibi bir görev. Verimsiz Kayseri toprağının verimli, çalışkan, hayırsever insanı olarak bilinen Çetinsaya, tek çarenin eğitim ve çalışmak olduğunu vurgulamakta ve bu prensip doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Süleyman Çetinsaya Türkiye'de amacına uygun olarak inşa edilen ilk İletişim Fakültesi'ni Erciyes Üniversitesi`ne kazandırmıştır.

Ayrıca 40 öğrencimize de burs imkanı sağlayarak destek olmaya devam etmektedir.