Şule Yüksel kimdir? Öğretmen Şule Yüksel neden gündemde, olayı ne?

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ŞULE YÜKSEL KİMDİR?

Şule Yüksel Öğrencilerini her sabah dans eşliğinde sınıflara almakta olan öğretmen olarak biliniyor. Gündemde yer almakta olan video nedeniyle Şule Yüksel birçok kişinin beğenisini kazanıyor. Kayseri'de bir ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni Şule Yüksel, her sabah öğrencilerini dans eşliğinde sınıflara alıyor. Öğrencilerin eğlendiği anların yer aldığı videolar, sosyal medyada günün en konuşulanları arasına girdi.