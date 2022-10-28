TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bugün Masterchef'e birbirinden değerli isimler konuk olacak. Konuk olan isimler arasında Şükrü Sargın geliyor. Peki, Şükrü Sargın kimdir? Tokat Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın kaç yaşında, nereli? Şükrü Sargın biyografisi! Detaylar haberimizde...

ŞÜKRÜ SARGIN KİMDİR?

1962 Zile doğumlu olan Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, ilkokul, Orta ve Lise eğitimini Zile'de tamamlayarak yine memleketinde ticaret hayatına atılmıştır. Evli olan Başkan Sargın, 1 Kız ve 2 Erkek babasıdır. 1994 ile 1999 yıllarında Zile Belediyesi meclis üyesi olarak görev yapan başkan Sargın, 2013 ile 2018 yılları arasına Zile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak görev yapmıştır. Zile Ticaret Odasında göstermiş olduğu başarılarla halkın beğenisini kazanan Başkan Şükrü Sargın, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Zile Belediye Başkanı seçilmiştir.

Başkan Şükrü Sargın, Zile'ye daha faydalı olmak için çalışmalarını sürdürmektedir.