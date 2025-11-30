Şükran günü şoku: Ağırlığa dayanamayan masa devrildi
New Jersey'deki bir ailenin Şükran Günü kutlamaları, ağırlığa dayanamayan masanın devrilmesi sonucu talihsiz bir kaza ile son buldu. Görkemli bir sofra hazırlayan aile, masanın çökmesi ve yemeklerin yere saçılmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyada hızla yayılan video, kullanıcılar tarafından 'Gerçek bir Şükran Günü felaketi' ve 'Sitcom sahnesi gibi' yorumlarına neden oldu.
New Jersey'de bir ailenin Şükran Günü hazırlığı, sosyal medyada viral olan talihsiz bir kazayla gölgede kaldı. Paylaşılan videoda, gelenekselŞükran Günü yemekleriyle dolu sofranın bir anda çöktüğü ve ağırlığa dayanamayan masanın devrilmesiyle tüm yemeklerin yere saçıldığı görülüyor.
New Jersey'de Şükran Günü için hazırlanan görkemli sofra, saniyeler içinde çöktü ve gece büyük bir felakete dönüştü. Sosyal medyada hızla yayılan videoda, ağırlığa dayanamayan masanın aniden kırıldığı ve özenle hazırlanan tüm yemeklerin yere savrulduğu anlar yer alıyor.
SANİYELER İÇİNDE ÇÖKTÜ
Hindiden tatlılara, garnitürlerden soslara kadar hazırlanan tüm yiyecekler saniyeler içinde yerle bir olurken, aile üyeleri neye uğradıklarını şaşırmış halde donakaldı. Videoda, ilk şokun ardından bazı kişilerin gülmeye başladığı, bazılarının ise şaşkınlıkla masaya baktığı anlar dikkat çekiyor.
Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken kullanıcılar, "Gerçek bir Şükran Günü felaketi", "Tam bir sitcom sahnesi gibi" yorumları yaptı.