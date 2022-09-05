Sufle tarifi! Masterchef Çikolatalı Sufle nedir, nasıl yapılır? Sufle tatlı tarifi! Sufle tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Sufle kökeni ne?

Masterchef 5 Eylül yarışmasında şefler tarafından Sufle tatlısının yapılması istendi. Peki Masterchef Sufle nasıl yapılır? Sufle tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Sufle tatlı tarifi! Sufle nasıl yapılır? Sufle tatlı tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Sufletarifi oldu. Peki en güzel Sufle tatlı tarifi nasıldır? Sufle tatlısı nasıl yapılır? Sufleiçin gerekli malzemeler nelerdir?

SUFLE NEDİR, KÖKENİ NE? HANGİ ÜLKENİN TATLISIDIR?

Sufle, kökeni 18. yüzyıl Fransa'sına dayanan tatlıdır. Sufle, bir ana yemek veya tatlı olarak servis edilebilir. Sözcük, Fransızca "souffler" (Türkçe anlamıyla: üflemek) fiilinden türetilmiştir.

ÇİKOLATALI SUFLE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 yumurta (küçükse 3 tane)

80 gr bitter çikolata

50 gr tereyağı (tuzsuz tereyağı daha güzel tatlandırır)

1 tutam tuz

Yarım su bardağından biraz az şeker

Yarım su bardağı un

ÇİKOLATALI SUFLE NASIL YAPILIR?

Yumurtayı kırdıktan sonra blender ile çırpın, köpüren yumurtaya çekeri yavaş yavaş ilave ederken çırpmaya devam edin.

Ocağa tereyağı ve bitter çikolatayı koyun, eridikten sonra altını kapatıp tuz ve unu ekleyin.

Güzelce karıştırdıktan sonra şekerli yumurtalı karışımın içine ekleyin.

Biraz çırptıktan sonra tabaklara alabilirsiniz.

Fırını işe başlarken çalıştırın, yaklaşık 8 dakika ısınması gerekir. Fırında 220 dereceye koyun.

En fazla8 dakika pişecektir. (Fırınınıza göre ve kabınızın boyutuna göre dikkatle izleyin.)

Eğer fırınınız küçükse daha çabuk pişer, bu yüzden 5 dakika da yeterli olur.