Kütük diye eline aldı, timsah çıktı! Yaşadığı şok kamerada

Meksika'nın güneyindeki Campeche bölgesinde serinlemek için suya giren genç bir kadının keyifli anları, saniyeler içinde kabusa dönüştü. Su yüzeyinde yüzen bir kütük gördüğünü sanıp ona tutunan kadın, dokunduğu şeyin canlı bir timsah olduğunu fark edince neye uğradığını şaşırdı.

O anlara ait görüntüler sosyal medyada fırtınalar estirdi. 250 binden fazla izlenen videonun altına binlerce yorum yağdı. Bir bölge sakini şaka yollu, "Annen pazar günleri ne yapar? Çıplak elleriyle timsah avlar!" diyerek durumu tiye alırken; bir başkası, "Bir annenin yaşayabileceği en büyük kabus," yorumunda bulundu.

Uzmanlar, bu olayın timsahların muazzam kamuflaj yeteneğini bir kez daha kanıtladığını söylüyor. Vücut ısılarını dengelemek için su yüzeyinde hareketsiz duran bu canlıların, dışarıdan bakıldığında çürümüş bir odun parçasından farksız göründüğüne dikkat çekiyorlar. Yetkililer ise halkı uyarıyor: "Eğer bir gölde kütüğe benzeyen bir şey görüyorsanız, onun keskin dişleri olduğunu varsayarak hareket edin."

Meksika’nın durgun suları ve bataklıkları bu tehlikeli avcılarla dolu. Sadece gözleri ve burunları suyun dışında kalacak şekilde pusuda bekleyen bu canlılar, dikkatsiz kurbanlar için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Meksika'daki bu olay ucuz atlatılsa da, Endonezya'da 13 yaşındaki Muhammad Abidzhar, kaçan futbol topunu almak için nehre girdiğinde dev bir timsahın saldırısına uğradı. Arkadaşlarının gözü önünde suya çekilen küçük çocuk için bölge halkı ve kurtarma ekipleri seferber oldu. Nehrin timsah kaynaması ve görüş mesafesinin düşüklüğü çalışmaları zorlaştırsa da, talihsiz çocuğun cansız bedeni saatler sonra nehrin ilerisinde bulundu. Yetkililer, çocuğun vücudunda ağır darbe ve pençe izlerine rastlandığını belirterek aileleri su kenarlarındaki tehlikelere karşı bir kez daha uyardı.