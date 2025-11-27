Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

Bursa'da kış uykusuna yatmayan ayılar, Uludağ'da yerleşim yerlerine inerek çöp konteynerlerini karıştırırken görüntülendi. Milli Park yetkilileri de hayvanlara her gün yiyecek bırakıp karınlarını doyuruyor. Ancak bazı vatandaşlar ayı ailesinin yanına gelip yiyecek verirken tehlikeli anlar yaşıyor.

"SEN DE BENDENSİN" DİYEREK SUCUK VERMEK İSTEDİ

Edinilen bilgiye göre, yiyecek aramak için Sarıalan'da yerleşime gelen ayıları gören bir vatandaş, "Sen de bendensin" diyerek ayılara sucuk vermek istedi.

AYININ HEDEFİ OLDU

Ayılara uzaktan yiyecek atmak yerine sucuğu eliyle yedirmeye çalışan vatandaş, büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldı. Sucuğun kokusunu alan ayılardan biri aniden vatandaşın aracına doğru hamle yaptı.

SALDIRI ANLARI KAMERALARDA

Ayının saldırmaya çalışması üzerine paniğe kapılan vatandaş, hızla aracı ile olay yerinden uzaklaştı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan anlar, yürekleri ağıza getirdi.