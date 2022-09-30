Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suavi - Yalı Çapkını sözleri! Yalı Çapkını şarkı sözleri nelerdir? Yalı Çapkını şarkısı kimin, sözleri kime ait?

Gündem Haberleri

Suavi - Yalı Çapkını sözleri! Yalı Çapkını şarkı sözleri nelerdir? Yalı Çapkını şarkısı kimin, sözleri kime ait?

Suavi'nin en beğenilen eserlerinden olan Yalı Çapkını'nın sözleri çok beğeniliyor. Suavi - Yalı Çapkını şarkısının sözlerini öğrenmek isteyeler, Suavi - Yalı Çapkını sözleri! Yalı Çapkını şarkı sözleri nelerdir? araştırması yapıyor. Peki, Yalı Çapkını şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...

Yalıçapkını, Suavi'nin 1995 yılında Raks Müzik şirketinden çıkardığı albümüdür. Albümün ilk parçasının adı Yalıçapkını'dır. En beğenilen parçadır. Sözleri sizlerle...

YALIÇAPKINI ALBÜMÜ KİMİN?

Yalıçapkını, Suavi'nin 1995 yılında Raks Müzik şirketinden çıkardığı albümüdür. Albüm ile aynı adı taşıyan "Yalıçapkını" isimli parça 1994'te TRT'de Altın Anten yarışmasında birinci olmuştur. Sözleri Sema Şentürk'e, müziği Müfit Bayraşa'ya aittir.

SUAVİ - YALI ÇAPKINI ŞARKI SÖZLERİ

Suspus oldu sazendeler bu gece

Hazırlan, fırtına kopmak üzere

Kalbime tünemiş kuşlar uçuştu

Cam kırığı gibi doldun içime

***

Eski bir madende göçük gibiyim

Toprağın altında kalabilirim

Kim vurduya gitmesin, aşkıma ses ver

Uçarı değilim, kadir bilirim

Kim vurduya gitmesin, aşkıma ses ver

Uçarı değilim, kadir bilirim

***

Yaban inciri, yalıçapkınım

Örtbas etme aşkını

Çobanaldatan, çit sarmaşığım

Sar bana kollarını

***

Yaban inciri, yalıçapkınım

Örtbas etme aşkını

Çobanaldatan, çit sarmaşığım

Sar bana kollarını

***

Suspus oldu sazendeler bu gece

Hazırlan, fırtına kopmak üzere

Kalbime tünemiş kuşlar uçuştu

Cam kırığı gibi doldun içime

***

Eski bir madende göçük gibiyim

Toprağın altında kalabilirim

Kim vurduya gitmesin, aşkıma ses ver

Uçarı değilim, kadir bilirim

Kim vurduya gitmesin, aşkıma ses ver

Uçarı değilim, kadir bilirim

***

Yaban inciri, yalıçapkınım

Örtbas etme aşkını

Çobanaldatan, çit sarmaşığım

Sar bana kollarını

***

Yaban inciri, yalıçapkınım

Örtbas etme aşkını

Çobanaldatan, çit sarmaşığım

Sar bana kollarını

***

Yaban inciri, yalıçapkınım

Çobanaldatan, çit sarmaşığım

***

Yaban inciri, yalıçapkınım

Örtbas etme aşkını

Çobanaldatan, çit sarmaşığım

Sar bana kollarını

***

Çobanaldatan, çit sarmaşığım

Sar bana kollarını

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Suavi Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title