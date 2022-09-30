Suavi - Yalı Çapkını sözleri! Yalı Çapkını şarkı sözleri nelerdir? Yalı Çapkını şarkısı kimin, sözleri kime ait?
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Suavi'nin en beğenilen eserlerinden olan Yalı Çapkını'nın sözleri çok beğeniliyor. Suavi - Yalı Çapkını şarkısının sözlerini öğrenmek isteyeler, Suavi - Yalı Çapkını sözleri! Yalı Çapkını şarkı sözleri nelerdir? araştırması yapıyor. Peki, Yalı Çapkını şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...
Yalıçapkını, Suavi'nin 1995 yılında Raks Müzik şirketinden çıkardığı albümüdür. Albümün ilk parçasının adı Yalıçapkını'dır. En beğenilen parçadır. Sözleri sizlerle...
YALIÇAPKINI ALBÜMÜ KİMİN?
Yalıçapkını, Suavi'nin 1995 yılında Raks Müzik şirketinden çıkardığı albümüdür. Albüm ile aynı adı taşıyan "Yalıçapkını" isimli parça 1994'te TRT'de Altın Anten yarışmasında birinci olmuştur. Sözleri Sema Şentürk'e, müziği Müfit Bayraşa'ya aittir.
SUAVİ - YALI ÇAPKINI ŞARKI SÖZLERİ
Suspus oldu sazendeler bu gece
Hazırlan, fırtına kopmak üzere
Kalbime tünemiş kuşlar uçuştu
Cam kırığı gibi doldun içime
***
Eski bir madende göçük gibiyim
Toprağın altında kalabilirim
Kim vurduya gitmesin, aşkıma ses ver
Uçarı değilim, kadir bilirim
Kim vurduya gitmesin, aşkıma ses ver
Uçarı değilim, kadir bilirim
***
Yaban inciri, yalıçapkınım
Örtbas etme aşkını
Çobanaldatan, çit sarmaşığım
Sar bana kollarını
***
Yaban inciri, yalıçapkınım
Örtbas etme aşkını
Çobanaldatan, çit sarmaşığım
Sar bana kollarını
***
Suspus oldu sazendeler bu gece
Hazırlan, fırtına kopmak üzere
Kalbime tünemiş kuşlar uçuştu
Cam kırığı gibi doldun içime
***
Eski bir madende göçük gibiyim
Toprağın altında kalabilirim
Kim vurduya gitmesin, aşkıma ses ver
Uçarı değilim, kadir bilirim
Kim vurduya gitmesin, aşkıma ses ver
Uçarı değilim, kadir bilirim
***
Yaban inciri, yalıçapkınım
Örtbas etme aşkını
Çobanaldatan, çit sarmaşığım
Sar bana kollarını
***
Yaban inciri, yalıçapkınım
Örtbas etme aşkını
Çobanaldatan, çit sarmaşığım
Sar bana kollarını
***
Yaban inciri, yalıçapkınım
Çobanaldatan, çit sarmaşığım
***
Yaban inciri, yalıçapkınım
Örtbas etme aşkını
Çobanaldatan, çit sarmaşığım
Sar bana kollarını
***
Çobanaldatan, çit sarmaşığım
Sar bana kollarını