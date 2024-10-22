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Suat Yıldırım kimdir? Fethullah Gülen'in cenaze namazını kıldıracak Suat Yıldırım kaç yaşında ve nereli?

Suat Yıldırım kimdir? Fethullah Gülen'in cenaze namazını kıldıracak Suat Yıldırım kaç yaşında ve nereli?
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Suat Yıldırım kimdir? Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in cenaze namazını kimin kıldıracağı gündeme geliyor. Suat Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve Suat Yıldırım nerede yaşıyor soruları gündeme geliyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından cenaze namazını kıldıracak kişinin Suat Yıldırım olacağı iddiası gündeme geldi. Peki, Suat Yıldırım kimdir?

Suat Yıldırım kimdir, kaç yaşında? FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün sonrasında cenaze namazını Suat Yıldırım'ın kıldıracağı gündeme geliyor. Ardından, Suat Yıldırım'ın kim olduğu merak konusu oldu. Suat Yıldırım kimdir? Fethullah Gülen'in cenaze namazını kıldıracak Suat Yıldırım kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

SUAT YILDIRIM KİMDİR?

Suat Yıldırım, 1941 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde doğdu. Babası Mehmet Zeki Yıldırım ve dedesi Hacı Hüsnü Yıldırım, Ergani'de müftülük yapmış isimlerdir. 1964 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Yıldırım, bir süre Edirne müftüsü olarak görev yaptıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nda müfettişlik yapmıştır.

Suat Yıldırım kimdir? Fethullah Gülen'in cenaze namazını kıldıracak Suat Yıldırım kaç yaşında ve nereli?

1968'de Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı asistanı olan Yıldırım, 1973'te "Peygamberimizin Kur'an-ı Tefsiri" konulu doktora tezini tamamlamıştır. Erzurum'da Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı yaptıktan sonra, 1993-1995 yıllarında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevinde bulunmuştur. Suat Yıldırım, şu anda Türkiye'de terör suçlusu olarak aranmaktadır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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