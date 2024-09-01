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Sual kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sual ne demek?

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Sual kelimesi, Türkçede bir soru sorma eylemini ifade eder. Genellikle resmi ve yazılı konuşmalarda kullanılır. Sual kelimesinin en bilinen eş anlamlısı 'soru' kelimesidir. Bu kelime, bir konuyu daha iyi anlamak veya bir konuda bilgi almak amacıyla yöneltilen cümle veya ifadeyi tanımlar.

Sual kelimesinin eş anlamlısı merak ediliyor. Sual kelimesinin ne anlama geldiği araştırılıyor. TDK'ye göre, sual kelimesinin ne demek olduğu aratılıyor. Peki, Sual kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sual ne demek? İşte detaylar...

SUAL KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Sual kelimesinin eş anlamlısı "soru"dur. Sual, birine yöneltilen veya bir şey hakkında bilgi almak için sorulan ifade anlamına gelir. Genellikle bir konuyu öğrenmek, anlamak veya bilgi edinmek amacıyla sorulan cümle veya ifade şeklinde kullanılır.

"Hatıralarını anlattığı sırada Atatürk'e bir sual sormuştum." - Falih Rıfkı Atay

Sual kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sual ne demek?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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