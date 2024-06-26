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Steam yaz indirimi ne zaman, başladı mı 2024? Steam yaz indirimleri hangi oyunlar?

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Steam yaz indirimi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Steam yaz indirimlerinin tarihi belli oldu. İki hafta sürecek olan indirim döneminde, birçok oyun indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Steam yaz indirimleri hangi oyunlar? Oyun tutkunları, Steam yaz indirimlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini öğrenerek, favori oyunlarını uygun fiyatlarla alma fırsatını kaçırmayacak. Peki, Steam yaz indirimi ne zaman 2024?

Oyun severlerin merakla beklediği Steam yaz indirimleri için geri sayım başladı. Steam yaz indirimleri hangi oyunlar için geçerli olacağı merak ediliyor. Steam yaz indirimi ne zaman başlıyor ve hangi tarihler arasında olduğu araştırılıyor. Steam yaz indirimleri ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

STEAM YAZ İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

Steam yaz indirimleri takvimi açıklandı. Popüler oyun platformu Steam, 27 Haziran - 11 Temmuz tarihleri arasında oyun severlere büyük indirimler sunacak. Bu dönemde birçok popüler oyunun fiyatında ciddi düşüşler olacak. Her yıl belirli dönemlerde düzenlenen bu indirimler sayesinde kullanıcılar, favori oyunlarına daha uygun fiyatlarla sahip olma fırsatı yakalayacak.

Steam yaz indirimi ne zaman, başladı mı 2024? Steam yaz indirimleri hangi oyunlar?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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