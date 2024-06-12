Steam çöktü mü? 12 Haziran Çarşamba Steam sorun mu var?

Steam çöktü mü? Steam'e bağlanmaya çalışan kullanıcıların Steam ağına bağlanamıyor hatası ile karşılaşması üzerine Steam çöktü mü soruları aratılmaya başlandı. Peki, Steam çöktü mü? 12 Haziran Çarşamba Steam sorun mu var?

STEAM ÇÖKTÜ MÜ?

Steam'de bağlantı hatası ile karşılaşan oyuncular Steam çöktü mü sorularını aratmaya başladı. Twitter'dan Steam'e bağlanamadıklarını söyleyen kullanıcılar, Steam çöktü mü sorularını merak ediyor. Steam kullanıcılarının karşılaştığı hataların sunucu bağlantısı, internet sitesi ve oyun kaynaklı hatalar aldığı bildiriliyor.

• Sunucu Bağlantısı %97

• İnternet Sitesi %2

• Oyun %1

İşte hata raporu:

downdetector