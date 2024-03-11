İSTANBUL 2024 İftar Vakti, Sahur Vakti, İmsak Saati: İstanbul'da iftar saat kaçta olacak, iftara ne kadar kaldı, oruç ne zaman açılacak?

Ramazan ayı oruç tutacak milyonlarca kişi iftar saatlerini araştırıyor. İlden ile farklılık gösteren iftar vakti merak ediliyor. İstanbul'da ezan kaçta okunacak? Oruç ne zaman açılacak? Üç aylar ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 10 Mart 2024 Pazar günü yatsı ezanı okunduktan sonra yatsı namazının ardından kılındı.

İLK SAHUR SAAT KAÇTA BİTİYOR?

İstanbul için ilk sahur vakti 11 Mart 2024 Pazartesi günü saat 05.51'de okunacak sabah ezanı ile birlikte sona erecek ve imsak vakti başlayacaktır.

İLK ORUÇ SAAT KAÇTA AÇILACAK?

11 Mart 2024 Pazartesi günü saat 19.13'te okunacak akşam ezanı ile birlikte İstanbul'da iftar vakti başlayacak. Ramazanın ilk oruçları açılacak.

RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?

2024 yılında ramazan ayında 30 günlük bir oruç dönemi yaşanacaktır. 11 Mart 2024 Pazartesi ilk iftar olacaktır. 9 Nisan 2024 Salı günü ise son iftarla ramazan bitecektir.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet, 2024 yılına ait dini günler takvimini paylaştı. Takvime göre üç aylar, 12 Ocak Cuma günü 1 Recep ile başlıyor. Şaban ayı ise 11 Şubat tarihinde başlıyor. 2024 Ramazan ayı ise 11 Mart Pazartesi günü tutulacak ilk oruç ile başlayacak.

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