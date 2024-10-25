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Sözleşmeli Öğretmen Mülakat Sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Sözleşmeli Öğretmen Mülakat Sonuçları saat kaçta açıklanacak?
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Mülakat sonuçları 20 ilde açıklanacak, atama tercihleri 14 Kasım'da başlayacak. Peki, Sözleşmeli Öğretmen Mülakat Sonuçları saat kaçta açıklanacak?

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 ilde 245 komisyon tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının saat 22.00'de açıklanacağını duyurdu. Peki, Sözleşmeli Öğretmen Mülakat Sonuçları saat kaçta açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bakan Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "20 ilimizde 245 komisyonumuz tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22.00'de açıklanacak.Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecektir. Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını, bireysel şifreleriyle e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI

Öte yandan bakanlıktan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin yapılan açıklamaya göre, adaylar, sözlü sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını dilekçe yoluyla 28 Ekim- 1 Kasım 2024 tarihleri arasında bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurarak yapabilecek ve sonuçlara ilişkin itirazlar, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 11 Kasım 2024 tarihinde sonuçlandırılacak. Değerlendirme sonuçları, ilgililere sözlü sınavın yapıldığı il milli eğitim müdürlüğünce yazılı olarak bildirilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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