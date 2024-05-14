Sözleşmeli öğretmen ataması Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmi Gazete bugün (14 Mayıs) kararları neler?

Resmi Gazete bugün (14 Mayıs) kararları neler? Sözleşmeli öğretmen alımında geçerli olacak düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Öğretmen atama başvuruları ne zaman olacak ve atamalar hangi tarihte gerçekleşeceği gündeme geliyor. Sözlü sınav başarı puanının KPSS puanı ve sözlü sınav puanının yarısı alınarak belirleneceği yer alıyor.Resmi Gazete bugün kararları neler? Öğretmen atamaları ne zaman olacak 2024?

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? SALI CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı başarı puanı, KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si alınarak belirlenecek.

SÖZLÜ SINAVLAR 1 TEMMUZ'DA

Yönetmeliğin ilk uygulaması yeni açıklanan 20 bin öğretmen atamasıyla olacak. 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek.