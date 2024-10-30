SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ: Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmen atama tarihleri!

Sözleşmeli Öğretmen atama tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair bilgiler, eğitim camiasında büyük bir merak konusu haline geldi. Öğretmen adayları, sözleşmeli öğretmenlik için atama tarihleri ve süreçleri hakkında net bilgilere ulaşmak istiyor. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman yapılacak? sorusunun cevabı, eğitim sektöründe heyecanla bekleniyor. Bu süreç, öğretmen adaylarının kariyerlerini şekillendirecek önemli bir adım olarak görülüyor. Peki, Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmen atama tarihleri!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercihleri 14-20 Kasım tarihleri arasında alınacak. 20 Kasım saat 16:00'da işlemler sona erecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçları 23 Kasım tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak.