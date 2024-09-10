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Söylemezsem Olmaz sunucuları kim? Söylemezsem Olmaz başladı mı, hangi kanalda?

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Ülkemizin popüler televizyon programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz'ın sunucuları merak ediliyor. Programın sunucuları hakkında detaylı bilgi almak için haberimizi okuyabilirsiniz. Peki, Söylemezsem Olmaz sunucuları kim? Söylemezsem Olmaz başladı mı, hangi kanalda? Detaylar haberimizde!

Bu sunucular, programın tartışmalı konuları ele aldığı ve gündemdeki olayları yorumladığı bölümleri sunuyor. Birçok kişi, Söylemezsem Olmaz programının sunucuları kim? Sorusunun cevabını araştırıyor. Sunucu kadrosunda şu anda dört isim yer alıyor. Peki, Söylemezsem Olmaz sunucuları kim? İşte detaylar...

SÖYLEMEZSEM OLMAZ SUNUCULARI KİM?

Söylemezsem Olmaz programının sunucuları; Didem Delen, Bilal Özcan, Pınar Eliçe, Hande Sarıoğlu'dur.

Söylemezsem Olmaz sunucuları kim?

SÖYLEMEZSEM OLMAZ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Söylemezsem Olmaz hafta içi her gün 08.45'te Beyaz TV'de yayınlanıyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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