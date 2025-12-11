Haberler

Sosyal medyaya içerik üretmek isterken göçmen kaçakçılarıyla karşılaştılar

İzmir'in Karaburun ilçesinde, "Denizden ne çıkarsa onu pişiriyorum" konseptiyle sosyal medya içerikleri üreten gençler, tekneyle denize açıldıkları sırada içinde yaklaşık 20 düzensiz göçmenin bulunduğu bir botla karşılaştı. Hemen Sahil Güvenlik'e ihbarda bulunan gençler, olası bir faciayı önledi.

İzmir'in Karaburun ilçesinde tekneyle denize açılanbir grup gencin, "Denizden ne çıkarsa onu pişiriyorum" konseptiyle üretmeye sosyal medya içeriği çok farklı bir yöne evrildi.

GÖÇMEN KAÇAKÇILARIYLA KARŞILAŞTILAR

Gençler, zıpkınlarla dalış yaptıkları sırada içinde yaklaşık 20 düzensiz göçmenin bulunduğu bir botla karşılaştı. Durumu fark eden gençler hemen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine ihbarda bulundu.

EKİPLER HEMEN MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, düzensiz göçmenleri taşıyan botu tespit ederek müdahalede bulundu. Gençlerin farkındalığı sayesinde olası bir facianın önlendiği belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
