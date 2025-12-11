Sosyal medyaya içerik üretmek isterken göçmen kaçakçılarıyla karşılaştılar

İzmir'in Karaburun ilçesinde tekneyle denize açılanbir grup gencin, "Denizden ne çıkarsa onu pişiriyorum" konseptiyle üretmeye sosyal medya içeriği çok farklı bir yöne evrildi.

GÖÇMEN KAÇAKÇILARIYLA KARŞILAŞTILAR

Gençler, zıpkınlarla dalış yaptıkları sırada içinde yaklaşık 20 düzensiz göçmenin bulunduğu bir botla karşılaştı. Durumu fark eden gençler hemen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine ihbarda bulundu.

EKİPLER HEMEN MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, düzensiz göçmenleri taşıyan botu tespit ederek müdahalede bulundu. Gençlerin farkındalığı sayesinde olası bir facianın önlendiği belirtildi.