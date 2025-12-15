Haberler

Sörloth hakkında yeni gelişme! O isteği olmazsa Fenerbahçe'ye koşarak gelecek

Güncelleme:
Fenerbahçe, ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek için Alexander Sörloth'a yöneliyor. Sarı-lacivertli yönetim, Norveçli golcünün menajeriyle temas kurdu ve oyuncuya net bir ilk 11 garantisi sundu. Sörloth'un son kararını vermeden önce Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ile özel bir görüşme yapacağı belirtiliyor. Eğer Simeone, Sörloth'a ilk 11 garantisi veremezse, Sörloth'un Fenerbahçe'ye transfer olmaya hazır olduğu ifade ediliyor.

Ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, rotasını Alexander Sörloth'a çevirdi. Sarı-lacivertli yönetimin, Norveçli golcünün menajeriyle temas kurduğu ve oyuncuya net bir ilk 11 garantisi sunduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN NET MESAJ: İLK 11 GARANTİSİ

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe yönetimi, Sörloth'un takıma önemli katkı sağlayacağı görüşünde. Bu doğrultuda yapılan görüşmelerde 30 yaşındaki golcüye "ilk 11'in değişmez ismi" olacağı iletildi. Sarı-lacivertli cephenin bu konuda son derece net olduğu ifade ediliyor.

KARAR SİMEONE'NİN AĞZINDAN ÇIKACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; 2026 Dünya Kupası öncesi düzenli forma giymek isteyen Sörloth, son kararını vermeden önce Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ile özel bir görüşme yapacak. Bu toplantıda Simeone'nin "İlk 11 garantisi veremem" demesi halinde Sörloth'un Fenerbahçe'ye transfer olmaya hazır olduğu belirtiliyor. Tersi bir durumda ise Norveçli golcü kariyerine İspanya'da devam edecek.

SON MAÇLARDA FORM GRAFİĞİ YÜKSELİŞTE

Alexander Sörloth, Atletico Madrid formasıyla son iki resmi maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye karşı oynanan ve 3-2 kazanılan mücadelede 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen deneyimli forvet, dikkatleri yeniden üzerine çekti.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 24 resmi maça çıkan Sörloth, 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Norveçli santrforun İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Fenerbahçe
500

