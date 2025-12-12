Arkadaşı sorguda itiraf etti: Tuğyan, Güllü'yü itti
Yalova'da Güllü cinayeti soruşturması, şüphelilerin ifadeleri ve yeni gelişmelerle giderek derinleşiyor. Aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından itildiğini öne sürerken, Gülter bu iddiayı reddetti. Polis ekipleri, kaçma hazırlığında oldukları belirlenen Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'yu birlikte yakalayarak gözaltına almıştı.
- Sultan Nur Ulu, Güllü'nün kızı Tuğyan tarafından itildiğini öne sürdü.
- Gülter, Sultan Nur Ulu'nun iddiasını reddetti.
- Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu, yurtdışına kaçma hazırlığında yakalanarak gözaltına alındı.
Gazeteci Emrullah Erdinç'in bildirdiğine göre Gülter ise bu iddiayı reddetti.
İki isim, işlemlerinin ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecek.