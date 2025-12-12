Arkadaşı sorguda itiraf etti: Tuğyan, Güllü'yü itti

Yalova'da Güllü cinayeti soruşturması, şüphelilerin ifadeleri ve yeni gelişmelerle giderek derinleşiyor. Yurtdışına kaçmaya çalışırken Güllü'nün kızı ile birlikte yakalanan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda sevilen şarkıcının kızı Tuğyan tarafından itildiğini öne sürdü.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in bildirdiğine göre Gülter ise bu iddiayı reddetti.

Polis ekipleri, yurtdışına kaçma hazırlığında oldukları belirlenen Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'yu birlikte yakalayarak gözaltına almıştı.

İki isim, işlemlerinin ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecek.