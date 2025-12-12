Arkadaşı sorguda itiraf etti: Tuğyan, Güllü'yü itti

Haberler

Güncelleme:
Yalova'da Güllü cinayeti soruşturması, şüphelilerin ifadeleri ve yeni gelişmelerle giderek derinleşiyor. Aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından itildiğini öne sürerken, Gülter bu iddiayı reddetti. Polis ekipleri, kaçma hazırlığında oldukları belirlenen Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'yu birlikte yakalayarak gözaltına almıştı.

  • Sultan Nur Ulu, Güllü'nün kızı Tuğyan tarafından itildiğini öne sürdü.
  • Gülter, Sultan Nur Ulu'nun iddiasını reddetti.
  • Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu, yurtdışına kaçma hazırlığında yakalanarak gözaltına alındı.

İki isim, işlemlerinin ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecek.

Karadeniz'de 4.1, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

İki denizimizde dakikalar içinde peş peşe depremler
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıPA VIVA:

Gelisme mi? Dikkatli izleyiciler "kizi oldurdu" diye daha ilk gunlerden dediler. Hapise atilsin, bitsin, neden bu kadar uzuyor bu ve buna benzer durumlar? Cezaevleri dolup tasiyor, bunlarin karnini doydurmak gene vatandasin basina patliyor. Can alana yemek verilmesin, 1-2 haftada geberip gitsinler.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıASar Gnc:

çok şükür suçlu suçunu çekecek.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

