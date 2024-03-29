Sonar İstanbul anket sonucu ne, kim önde? Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?

Yerel seçimlerde son 2 gün kala belediye başkan adaylarının da programları yoğunlaştı. Son olarak A Haber televizyonunda bir canlı yayına konuk olan AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Sonar İstanbul anket sonucu ne, kim önde? Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?

SONAR İSTANBUL ANKET SONUCU NE, KİM ÖNDE?

Sonar Araştırma tarafından gerçekleştirilen ankette, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan adayların aldığı oyların yüzdelik dağılımı gözler önüne serildi. 26-29 Mart 2024 tarihleri arasında çeşitli sosyo-ekonomik ve demografik özelliklere sahip İstanbullular'ın katılımıyla yapılan bu anket, seçimin gidişatına dair çarpıcı ipuçları sunuyor.