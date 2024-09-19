Son seçim anketi 2024! Bu Pazar seçim olsa anket sonuçları

Son seçim anketi! Saros Araştırma, Eylül 2024'te gerçekleştirdiği Türkiye Gündemi ve Siyaset anketinin sonuçlarını duyurdu. Ankette vatandaşlara hem erken seçim isteyip istemediği hem de bu pazar genel seçim yapılması durumunda kime oy verecekleri soruldu. Peki, Bu Pazar seçim olsa kim kazanır? İşte seçim anketleri haberimizde...

SON SEÇİM ANKETİ

Saros Araştırma'nın "erken seçim" konulu Türkiye Gündemi ve Siyaset Anketi'nde çarpıcı sonuçlar yer aldı. Katılımcıların yüzde 47,4'ü erken seçimin gerekli olduğunu söylerken, yüzde 43,8'i karşı çıktı.

BU PAZAR SEÇİM OLSA KİM KAZANIR?

Ankete göre CHP birinci sırada yer aldı. CHP'nin oyu yüzde 34,1 olurken, ikinci sıradaki AK Parti'nin oyu yüzde 30,3 olarak ölçüldü.

Diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde:

DEM Parti: Yüzde 9,4

Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 8,7

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,9

ERKEN SEÇİM İSTENİYOR MU?

Öte yandan vatandaşların erken seçim sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti. Ankete katılanların yüzde 47,4'ü erken seçim isterken, yüzde 43,8'i buna karşı çıktı. Kararsızların oranı ise yüzde 8,8 oldu.