Son Hava Bükücü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Son Hava Bükücü filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Son Hava Bükücü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Son Hava Bükücü filmini izleyecek olanların merak ettiği Son Hava Bükücü konusu nedir, Son Hava Bükücü oyuncuları kimler ve Son Hava Bükücü özeti gibi konuları inceliyoruz.

SON HAVA BÜKÜCÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Son Hava Bükücü, kaderleri birbirine bağlı olan Hava, Su, Toprak ve Ateş uluslarının yaşadıkları aksiyon dolu mücadeleyi anlatıyor. Ateş Ulusu, diğer uluslara karşı acımasız bir savaş başlatır. Bu savaş her şeyi altüst eder ve dünya büyük bir kaosa sürüklenir. Bir yüzyıl geçmesine rağmen, bu yıkımı durduracak bir umut ışığı henüz ortaya çıkmamıştır.

Ateş ulusu diğer uluslara savaş açıp gezegeni ele geçirmeye çalışır. 100 yıl bir buzulun içinde kalmış olan genç Avatar Aang, arkadaşları Katara ve Sokka ile uçan bizonu Appa ve makak maymunu Momo'yla dünyayı kurtarmak için maceraya atılır.

SON HAVA BÜKÜCÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Noah Ringer

Aang

Nicola Peltz

Katara

Jackson Rathbone

Sokka

Dev Patel

Zuko

Jessica Jade Andres

Suki

Shaun Toub

Iroh

Cliff Curtis

Ateş kralı Ozai

Aasif Mandavi

Amiral Zhao

Seychelle Gabriel

Prenses Yue

Summer Bishil

Azula