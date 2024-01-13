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Son hafta ders işlenir mi 2024? Okulun son haftası ders var mı, öğretmenler ders işler mi?

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Yarı yılın son haftası ders işlenir mi merak ediliyor. 2022-2024 eğitim ve öğretim yılının yarı yıl tatili bu hafta Cuma günü yapılacak karne töreninin ardından başlıyor. Milyonlarca öğrenci ve velinin akılların soru işareti olarak son hafta ders işlenir mi sorusu yer alıyor. Peki Son hafta ders işlenir mi 2024? Okulun son haftası ders var mı, öğretmenler ders işler mi?

Son hafta ders işlenir mi? Yarı yılın son haftası ders işlenir mi merak ediliyor. 2 Genellikle yarı yıl tatili öncesinde, okulların son haftasında bazı okullarda dersler devam edebilirken, bazılarında ise öğrencilere sınav hazırlıkları için serbest zaman tanınabilir. Milyonlarca öğrenci ve velinin akılların soru işareti olarak Son hafta ders işlenir mi 2024? Okulun son haftası ders var mı, öğretmenler ders işler mi? İşte detaylar...

SON HAFTA DERS İŞLENİR Mİ 2024?

Milyonlarca öğrenci eğitim ve öğretim yarı yılında son haftaya girilmesinin ardından okulun son haftası ders işlenir mi merak ediyordu. Müfredata göre son hafta dersler işlenmekte ancak derslerin işlenip işlenmeme durumu öğretmenlerin ve okul idarenin inisiyatifine bağlıdır.

SON HAFTA YOKLAMA ALINIR MI?

Okulun son haftası yoklama alınıp alınmayacağı konusu öğrenci ve veliler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Veliler çocuklarını son hafta okula gönderip göndermeme konusunda kararsızlık yaşarken Okullarda son hafta yoklama alınır mı, ders işlenir mi merak ediliyor.

Son hafta ders işlenir mi 2024? Okulun son haftası ders var mı, öğretmenler ders işler mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, özellikle devamsızlık problemi yaşayan öğrencilere okulun son gününe kadar devam etme uyarısı yapılmaktadır. Karne basım işlemleri nedeniyle okullarda devamsızlıklar son hafta yazılıyor mu merak ediliyor. Konu ile ilgili en sağlıklı bilgi okul yönetimleri tarafından alınacak bilgi ile sağlanabilmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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