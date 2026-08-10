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Son dönemde sahne kıyafetleriyle adından söz ettiriyor Nükhet Duru…

Son dönemde sahne kıyafetleriyle adından söz ettiriyor Nükhet Duru…
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Nükhet Duru'nun sahne kostümünün arkasındaki isim Zeynep Bozkaya çıktı. Bozkaya, ünlü şarkıcıya Pocahontas tarzı bir görünüm kazandırdı. Duru ve Bozkaya iş birliğiyle birçok ünlü isim de giydirilecek.

Duru’nun stiline modacı Zeynep Bozkaya’nın imza attığı ortaya çıktı. Sahne kostümü deyince yazın en dikkat çekici isimlerinden biri şüphesiz Nükhet Duru. Hatta onu son zamanlarda ünlü karakter Pocahontas’a benzetenler oldu. Sahnesinde Kızılderili kadını rüzgarı estirdi Duru.

Bir süredir Nükhet Duru ile çalışan sunucu ve modacı Zeynep Bozkaya yazın kalan sahnelerinde de Duru’nun stilinin arkasındaki isim olacak. Sadece Duru değil birçok ünlü ismi de giydirmeye devam edecek.

Ece Güneş
Ece Güneş
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