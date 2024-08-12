SON DAKİKA: Tiktok kapatılacak mı? 12 Ağustos Pazartesi Tiktok'a erişim engeli gelecek mi?

12 Ağustos Pazartesi Tiktok'a erişim engeli gelecek mi? TikTok kapatılacak mı? TikTok'un kapanıp kapanmayacağı veya yasaklanıp yasaklanmayacağı konusu merak ediliyor. Türkiye'de milyonlarca TikTok kullanıcısı bulunuyor ve bu gelişmeler kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. TikTok'un BTK tarafından erişim engeline alınmasıyla ilgili detaylar ve güncel bilgiler haberimizde...

TIKTOK KAPATILACAK MI?

Türkiye'de TikTok'a yönelik olası yasaklama tartışmaları gündemde. Yetkililer, platformun ulusal güvenlik tehdidi oluşturabileceğini ve toplumsal değerlere zarar verdiğini savunuyor ancak kesin bir yasak kararı alınmadı.

TIKTOK YASAKLANACAK MI?

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TikTok'un Türkiye'de bir ulusal güvenlik meselesi haline geldiğini vurguladı. Yayman, TikTok'ta yer alan içeriklerin toplumsal değerlere zarar verdiğini, gerçeklikten kopuk ve sakil paylaşımlar içerdiğini belirterek, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Yayman'a göre, halkın büyük bir kısmı TikTok'un kapatılmasını istiyor, ancak bu konuda nihai karar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) ait.

"TIKTOK ULUSAL GÜVENLİK MESELESİDİR"

Yayman, TikTok'un, Türkiye'nin genel ahlak kurallarına uygun bir yayın politikası yürütmesi gerektiğini vurgulayarak, "TikTok meselesi, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir. Milletimize sorulsa, bir kamuoyu araştırması yapılsa, milletin yüzde 90'ı TikTok'un kapatılmasını ister. Çünkü TikTok artık kendini de aşmış durumda ve etkileşim almak için yapılan paylaşımlar o kadar sakil, o kadar tuhaf, o kadar gerçeklikten kopuk ki bunları onaylamak mümkün değil. TikTok'un kapatılması, erişim engelinin getirilmesi noktasında bizim zaten komisyon olarak bir tavrımız yoktur, bu BTK'nın tavrıdır. Ama bana komisyon başkanı olarak sorsanız, siyaset milletle beraber yapılır. Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor ve TikTok'un muhakkak titreyip kendine gelmesi gerekiyor" dedi.