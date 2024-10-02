SON DAKİKA: Sinan Ateş'in ailesine saldırı! Sinan Ateş'in ailesine neden saldırıldı?

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Ateş'in öldürülmesine ilişkin yargılanma süreci, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam ediyor. Dava sonrasında Sinan Ateş'in ailesine saldırı düzenlendi. Saldırıyı kimin düzenlediği ve neden böyle bir saldırı gerçekleştirildiği merak ediliyor. Peki, Sinan Ateş'in ailesine neden saldırıldı?

SİNAN ATEŞ'İN AİLESİNE NEDEN SALDIRILDI?

Ankara'da suikaste kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in 22 sanıklı davasında gergin anlar yaşandı. Kararın açıklanmasına dakikalar kala, adliye bahçesinde bekleyen Sinan Ateş'in ailesine yönelik bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırgan, olayın ardından polisler tarafından gözaltına alınırken, Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş hastaneye kaldırıldı. Yaşanan panik dolu anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Saniye Ateş

SİNAN ATEŞ DAVASI NEDİR?

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Ateş'in öldürülmesine ilişkin yargılanma süreci, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam ediyor. Dava kapsamında 12'si tutuklu toplam 22 sanık bulunuyor.