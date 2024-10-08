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SON DAKİKA: Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin nerede, ne zaman kayboldu? 8 Ekim son gelişmeler...

SON DAKİKA: Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin nerede, ne zaman kayboldu? 8 Ekim son gelişmeler...
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Rojin Kabaiş'in kaybolmasının ardından arama çalışmaları devam ediyor. Rojin'in nerede ve ne zaman kaybolduğu hakkında bilgi arayışı sürüyor. 8 Ekim itibariyle son gelişmeleri aktarıyoruz.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in kaybolmasının üzerinden 10 gün geçti. Ailesi ve sevenleri Rojin'in nerede olduğunu merak ediyor. Van çevresinde Rojin'i arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Peki, Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin nerede, ne zaman kayboldu? 8 Ekim son gelişmeler...

ROJİN KABAİŞ BULUNDU MU?

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Birinci Sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a geldi. 27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş'ten bir daha haber alınamadı. Kameralara yansıyan görüntülere göre, yolda annesiyle görüntülü konuşan ve ardından bir büfeden alışveriş yapan genç kız, sahile ulaşarak bir süre bankta oturup gölü izledi. Kamera açısından çıkan Rojin, o andan itibaren ortadan kayboldu. 10 gündür kendisinden haber alınamayan Kabaiş'in babası Nizamettin ve anne Aygül Kabaiş'in umutlu bekleyişi devam ediyor.

SON DAKİKA: Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin nerede, ne zaman kayboldu? 8 Ekim son gelişmeler...Rojin Kabaiş

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