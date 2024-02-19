SON DAKİKA: Malatya'da deprem mi oldu? Deprem mi oldu? Deprem kaç büyüklüğünde oldu?

Son dakika haberine göre Malatya'da bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ve detayları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Vatandaşlar, ' Deprem mi oldu?' sorusuna yanıt arıyor. SON DAKİKA: Malatya'da deprem mi oldu? Deprem mi oldu? Deprem kaç büyüklüğünde oldu? Detaylar haberimizde...

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'nın Doğanşehir'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.23'te AFAD'ın kaydettiği sarsıntının derinliği 17.7 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin merkez üssü olduğu 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD'ın paylaştığı verilere göre saat 12.23'te yaşanan sarsıntının derinliği 17.7 kilometre olarak ölçüldü. Depremi hissedenler kısa süreli panik yaşadı.