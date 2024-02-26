SON DAKİKA: Maden mi çöktü? Elazığ'da maden mi çöktü? Göcük altında kalan var mı?
SON DAKİKA: Maden mi çöktü? Elazığ'da maden mi çöktü? Elazığ'ın İliç ve Alacakaya ilçelerindeki iki maden ocağında göçük meydana geldi. İliç'teki maden ocağında toprak altında kalan madencilerle hala irtibat kurulamazken, Alacakaya'daki olayla ilgili detaylar henüz belirsizliğini koruyor.
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçük sonucunda ilk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı. Olayın ardından AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi. Elazığ Alacakaya'da maden ocağında göçük meydana geldiği ve 3 işçinin toprak altında kaldığı belirtiliyor. SON DAKİKA: Maden mi çöktü? Elazığ'da maden mi çöktü?
ELAZIĞ'DA MADEN Mİ ÇÖKTÜ?
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı.
GÖÇÜK ALTINDA KALAN VAR MI?
Henüz yetkililerden açıklama gelmedi fakat göçük altında 3 madencinin kaldığı bildirildi.