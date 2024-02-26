SON DAKİKA: Maden mi çöktü? Elazığ'da maden mi çöktü? Göcük altında kalan var mı?

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçük sonucunda ilk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı. Olayın ardından AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi. Elazığ Alacakaya'da maden ocağında göçük meydana geldiği ve 3 işçinin toprak altında kaldığı belirtiliyor. SON DAKİKA: Maden mi çöktü? Elazığ'da maden mi çöktü?

ELAZIĞ'DA MADEN Mİ ÇÖKTÜ?

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı.

GÖÇÜK ALTINDA KALAN VAR MI?

Henüz yetkililerden açıklama gelmedi fakat göçük altında 3 madencinin kaldığı bildirildi.