SÖMESTR (15 TATİL) NE ZAMAN 2024? Karneler ne zaman verilecek? 15 tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Sömestr ve 15 tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan okullar ne zaman açılıyor ve ne zaman kapandığı gündeme geliyor. Yarıyıl tatili ne zaman 2024 ve sömestr tatili hangi gün başladığı merak ediliyor. Yarıyıl tatili ne zaman 2024? Sömestr ve 15 tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Detaylar haberimizdedir…

SÖMESTR VE 15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

5 Tatil, karnelerin 19 Ocak Cuma günü dağıtılmasıyla başlayacak. Öğrenciler, 22 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arasında yarıyıl tatiline girecek ve 5 Şubat'ta yeniden derslere başlayacaklar.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN 2024?

Nisan ayında gerçekleşecek olan ikinci ara tatil, öğrencilere 8-12 Nisan tarihleri arasında bir haftalık bir eğitim öğretime arası sunacak. Bu ara tatil, ikinci dönemin içerisinde yer alacak.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2023-2024 eğitim öğretim yılında birinci dönem karneleri 19 Ocak Cuma günü verilecektir.