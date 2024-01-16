Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hapis cezası aldı mı, kaç yıl ceza istendi? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kimdir?

Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kimdir merak konusu oldu. Arama motorlarında kaç yıl ceza istendi sorgulatılıyor. Peki, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hapis cezası aldı mı, kaç yıl ceza istendi? Detaylar haberimizde...

SOMALİ CUMHURBAŞKANI'NIN OĞLU HAPİS CEZASI ALDI MI?

İstanbul Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI OLAYI NEDİR?

Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkında Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyleyakalama kararı çıkarılmış ve 6 yıla kadar hapsi istenmişti. 4 gün önce mahkemeye getirilerek ifadesi alınan Mohammed Hassan Sheikh Mohamud serbest bırakılmıştı.