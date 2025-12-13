O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü

Bir sokakta kaydedilen görüntülerde, başıboş köpeklerin sokak ortasında birbirlerine saldırdığı ve adeta parçalamaya çalıştığı anlar yer aldı. Çevredeki vatandaşların müdahale edemediği kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

"BU HAYVANLAR NEDEN BU HALE GELİYOR?"

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı yorum yaptı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Çete ağına birini düşürmüş", "Mamaların içinde ne var, bu hayvanlar neden bu hale geliyor", "Yerde yatan kesin bulaşmıştır, büyük abilerinin kuyruğunu çekmiştir" gibi ifadelerle olayı değerlendirdi.

TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Olay, başıboş sokak hayvanlarının kontrolsüzlüğü, beslenme koşulları ve şehir güvenliği konularını yeniden gündeme taşırken, yetkililerin bu konuda nasıl bir adım atması gerektiği de tartışma konusu oldu.