Haberler

O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü

Güncelleme:
Sokak ortasında başıboş köpeklerin birbirine saldırdığı görüntüler sosyal medyada viral oldu. Olay, sokak hayvanlarının kontrolü ve agresif davranışlarıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

  • Başıboş köpekler bir sokakta birbirlerine saldırdı ve cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
  • Kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve kullanıcılar tarafından yorumlandı.
  • Olay, başıboş sokak hayvanlarının kontrolsüzlüğü ve şehir güvenliği konularını gündeme getirdi.

Bir sokakta kaydedilen görüntülerde, başıboş köpeklerin sokak ortasında birbirlerine saldırdığı ve adeta parçalamaya çalıştığı anlar yer aldı. Çevredeki vatandaşların müdahale edemediği kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

"BU HAYVANLAR NEDEN BU HALE GELİYOR?"

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı yorum yaptı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Çete ağına birini düşürmüş", "Mamaların içinde ne var, bu hayvanlar neden bu hale geliyor", "Yerde yatan kesin bulaşmıştır, büyük abilerinin kuyruğunu çekmiştir" gibi ifadelerle olayı değerlendirdi.

TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Olay, başıboş sokak hayvanlarının kontrolsüzlüğü, beslenme koşulları ve şehir güvenliği konularını yeniden gündeme taşırken, yetkililerin bu konuda nasıl bir adım atması gerektiği de tartışma konusu oldu.

Olgun Kızıltepe
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHalit:

hayvan terörü engellenmeli sokaklar hayvan pisliği dolu çocuk parklarındaki kum havuzuna pisliyorlar çocuklarla kedileri öldürüyorlar

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAy Yıldız:

Yazıklar olsun sana

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLegend ishere:

Sevgili dostlar sokak hayvanlarını, eksik uzuvları yoksa fiziki durumları iyiyse şehir içinde mama ile beslemeyin. Su verin, sote bir yere su kabı bırakın, gerekiyorsa biraz uzak ıssıza su yalağı yaptırın. Bunda sorun yok. Bu hayvanlara en büyük kötülüğü siz yapıyorsunuz. Tembelleşip saldırganlaşıyorlar. Bunu yapınca kendinizi iyi hissedebilirsiniz fakat gerçekten bakıma ihtiyacı olan bir hayvan sahiplenip sorumluluk alın. Yada doğanın işleyişine karışmayın. Fareler böcekler bayram ediyor.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

iktidar kavgası

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

Hala toplanmadilarmi? Ne bu rezaletlik şehirlerde dersin doğa

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

