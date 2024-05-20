Sokak köpeklerini uyutmak ne demek, köpek uyutulunca ölüyor mu, ne oluyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakan ve bürokratlardan sokak köpekleri hakkında bilgi aldığı ve kurmaylarına "Daha ne bekliyorsunuz, adım atın, çok şikayet alıyoruz" diye kızdığı iddia edildi. AK Parti'de yapılan sokak hayvanları zirvesinde İngiltere, İtalya ve Portekiz'de uygulanan "Sahiplenilmeyen sokak hayvanlarının acısız bir şekilde uyutulması" yönteminin gündeme geldiği öne sürülüyor. Sokak köpeklerini uyutmak ne demek, köpek uyutulunca ölüyor mu?

SOKAK KÖPEKLERİNİ UYUTMAK NE DEMEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakan ve bürokratlardan sokak köpekleri hakkında bilgi aldığı ve kurmaylarına "Daha ne bekliyorsunuz, adım atın, çok şikayet alıyoruz" diye kızdığı öne sürüldü.

AK Parti'de yapılan sokak hayvanları zirvesinde sokak köpeklerinin aynı anda kısırlaştırılmasının mümkün olmadığı, bunun için yeterli barınak bulunmadığı aktarılırken, maliyetlerin çok yüksek olması sebebiyle sıkıntı yaşandığı belirtildi.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın aktardığına göre çalışmalar sırasında dünya örneklerinin incelendiği, İngiltere, İtalya ve Portekiz'deki"Sahiplenilmeyen sokak hayvanlarının acısız bir şekilde uyutulması" sisteminin esas alınacağı iddia ediliyor.

Sokak köpeklerini uyutmak, köpeği acısız şekilde öldürmek demektir.

Hayvan ötanazisibir hayvanı öldürme veya aşırı tıbbi önlemleri alıkoyarak ölmesine izin verme eylemidir. Ötanazinin nedenleri arasında tedavi edilemez (ve özellikle ağrılı) hastalıklar, hayvanı desteklemeye devam edecek kaynakların olmaması veya laboratuvar test prosedürleri yer alır. Ötanazi yöntemleri, minimum ağrı ve sıkıntıya neden olacak şekilde tasarlanmıştır. Hayvan ötanazisi, hayvan katliamından ve haşere kontrolünden farklıdır ancak bazı durumlarda prosedür aynıdır. Hayvanda korku ve endişe oluşturmadan olabildiğince süratli yapılmalıdır. Ötanazi yapan kişiler kullanılan tekniklerin eğitimine, deneyime ve yeterli sertifikaya sahip olmalıdır. Böylece ötanazi ile hayvanın ızdırabı minimuma indirilir.